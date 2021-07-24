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ДТП на трассе Минск-Дзержинск заблокировало 4 полосы

24.07.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На автотрассе Минск-Дзержинск в субботу произошло столкновение автопоезда и трактора, в результате которого оказались заблокированы по две полосы в обоих направлениях.



Авария произошла около 11 утра на 12 км автомобильной дороге “Р-1 Минск- Дзержинск”, сообщили в пресс-службе областной милиции. Произошло попутное столкновение автопоезда “Вольво” и трактора “МТЗ-80”.

В результате ДТП пострадали оба водителя, рассказали правоохранители. После столкновения грузовой автомобиль заблокировал две полосы движения в направлении Дзержинска, а трактор - две полосы в направлении Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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На автотрассе Минск-Дзержинск в субботу произошло столкновение автопоезда и трактора, в результате которого оказались заблокированы по две полосы в обоих...
 
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