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ДТП на трассе Минск-Дзержинск заблокировало 4 полосы
Источник материала: Партизан
На автотрассе Минск-Дзержинск в субботу произошло столкновение автопоезда и трактора, в результате которого оказались заблокированы по две полосы в обоих направлениях.
Авария произошла около 11 утра на 12 км автомобильной дороге “Р-1 Минск- Дзержинск”, сообщили в пресс-службе областной милиции. Произошло попутное столкновение автопоезда “Вольво” и трактора “МТЗ-80”.
В результате ДТП пострадали оба водителя, рассказали правоохранители. После столкновения грузовой автомобиль заблокировал две полосы движения в направлении Дзержинска, а трактор - две полосы в направлении Минска.
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На автотрассе Минск-Дзержинск в субботу произошло столкновение автопоезда и трактора, в результате которого оказались заблокированы по две полосы в обоих...
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