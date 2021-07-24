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Выпускники SYMPA приняли заявление в поддержку Татьяны Кузиной

24.07.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Документ призывает освободить Татьяну Кузину из-под стражи.



"Мы не знаем подробностей уголовного дела и сути обвинений, предъявляемых Татьяне Кузиной, однако, уверены, что помещение ее под стражу и изоляция от близких и семьи не имеют смысла. Татьяна живет и работает в Беларуси, не собирается из нее уезжать и не может совершить ничего, что противоречит общественным интересам", -  говорится в заявлении.

Напомним, сооснователь проекта SYMPA Татьяна Кузина была задержана в аэропорту Минска в конце июня, когда собиралась вылететь в Тбилиси. Ее обвиняют в заговоре с целью захвата власти  и призывах к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности. Максимальное наказание при таких обвинениях - до 12 лет лишения свободы, пишет ej.by
Выпускники Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA  выразили солидарность с Татьяной Кузиной и другими задержанными членами независимого экспертно-аналитического сообщества Беларуси, призвали освободить их из-под стражи и прекратить любые преследования в их отношении. Также они призвали "к диалогу для поиска путей выхода из сложившегося кризиса ради будущего Беларуси".
 
Теги: Минск
 
 
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Документ призывает освободить Татьяну Кузину из-под стражи.
 
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