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Протасевич о зарубежных поездках Тихановской: попытка поторговать лицом, найти новых спонсоров

24.07.2021 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Туристическая поездка за счет американских налогоплательщиков, спектакль перед камерами или все-таки продажный вояж? Наши коллеги из Белтелерадиокомпании провели собственное расследование и представили на суд зрителей только сухие цифры и факты о Тихановской и ее свите, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
В расследовании «Панорамы» были названы конкретные суммы и не менее конкретные цели жены уголовника Тихановского и ее беглой свиты. Как выяснилось, бить должны были не только по нам, но и по России.

Протасевич о зарубежных поездках Тихановской: попытка поторговать лицом, найти новых спонсоров

В любой момент это информационное оружие было готово отработать российскую повестку, как это уже было с Telegram-каналом, который курировал Протасевич, который сегодня прямо и откровенно говорит об истинных целях таких поездок.

Протасевич о зарубежных поездках Тихановской: попытка поторговать лицом, найти новых спонсоров

Роман Протасевич:
У многих оппозиционных организаций уже начались большие проблемы с финансированием. Я думаю, что штаб не стал исключением. Естественно, это такая попытка, скажем так, поторговать лицом, попытка найти каких-то новых спонсоров, новых покровителей, тем более что ситуация в Беларуси продолжает оставаться спокойной и стабильной, несмотря на то, что говорит, в принципе, вся оппозиционная пропаганда.

Разумеется, все эти встречи, которые происходили, точно так же понятно, что они были просто церемониальными, более того, каким либо серьезным образом самой Тихановской, ее окружению, наверное, не удалось прибавить какого-то имиджа или политического веса.

Протасевич о зарубежных поездках Тихановской: попытка поторговать лицом, найти новых спонсоров

Юлия Алексеюк:
Аппетиты у Тихановской те еще – 10-15 миллионов долларов в год. Еще 1,5 миллиона – на жизнь офиса. А еще Светлана захотела заделаться и медиамагнатом.

Протасевич о зарубежных поездках Тихановской: попытка поторговать лицом, найти новых спонсоров

Об этом поговорим 24 июля в вечернем выпуске новостей в рубрике «Политика без галстуков и купюр».

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Туристическая поездка за счет американских налогоплательщиков, спектакль перед камерами или все-таки продажный вояж? Наши коллеги из...
 
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