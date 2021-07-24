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Протасевич о зарубежных поездках Тихановской: попытка поторговать лицом, найти новых спонсоров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Туристическая поездка за счет американских налогоплательщиков, спектакль перед камерами или все-таки продажный вояж? Наши коллеги из Белтелерадиокомпании провели собственное расследование и представили на суд зрителей только сухие цифры и факты о Тихановской и ее свите, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
В любой момент это информационное оружие было готово отработать российскую повестку, как это уже было с Telegram-каналом, который курировал Протасевич, который сегодня прямо и откровенно говорит об истинных целях таких поездок.
Роман Протасевич:
Разумеется, все эти встречи, которые происходили, точно так же понятно, что они были просто церемониальными, более того, каким либо серьезным образом самой Тихановской, ее окружению, наверное, не удалось прибавить какого-то имиджа или политического веса.
Юлия Алексеюк:
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Новости Беларуси. Туристическая поездка за счет американских налогоплательщиков, спектакль перед камерами или все-таки продажный вояж? Наши коллеги из...
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