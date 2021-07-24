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В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов, из берегов вышли реки

24.07.2021 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Новое наводнение в Сочи. За сутки здесь выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов курортного города, из берегов вышли реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов, из берегов вышли реки

На некоторое время практически остановилось движение на автодороге Адлер – Сочи. Частично подтоплены четыре трансформаторные подстанции.

В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов, из берегов вышли реки

Сейчас ведутся оперативные работы по ликвидации последствий и возобновлению энергоснабжения. Задействовано более 270 сотрудников экстренных служб и свыше 30 единиц техники.

В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов, из берегов вышли реки

В Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов, из берегов вышли реки

В местах локальных подтоплений дежурят сотрудники МЧС, бригады службы спасения также мобилизованы для оказания необходимой помощи населению.

 
 
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Новости России. Новое наводнение в Сочи. За сутки здесь выпала месячная норма осадков. Затопило несколько районов курортного города, из берегов вышли реки,...
 
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