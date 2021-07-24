Новая конституция Беларуси: так уйдет Лукашенко сразу или нет?

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Эксперты продолжают спорить о том, к каким последствиям приведет утверждение путем референдума опубликованного проекта новой Конституции.





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Пастухов: После изменения Конституции назначат выборы, в которых Лукашенко не станет участвовать

Юрист и бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов заявил DW :

– Можно предположить, что президент остается главным должностным лицом в системе власти.

При этом, в соответствии с проектом, президент лишается права издавать декреты «как особые правовые акты с высшей юридической силой: он должен будет издавать только указы и распоряжения, которые должны соответствовать конституции и законам».

Кроме того, президент больше не сможет отправлять в отставку правительство и отменять принятые им решения, как это происходит в настоящее время.

– Можно сказать, что статус правительства немного усилится, – говорит Пастухов.

– Уже сейчас можно предположить, что Всебелорусское народное собрание станет «вторым центром власти», – сказал Пастухов.

Он считает, что эта структура предусмотрена специально для снявшего с себя полномочия президента:

– Предполагается казахский вариант транзита власти, когда сохраняются два центра силы: действующая власть, которую возглавляет президент, и запасная государственная власть, принадлежащая Всебелорусскому народному собранию, которое возглавит ушедший в отставку глава государства. Иными словами – своего рода двоевластие.

После внесения поправок в конституцию будут назначены президентские выборы, в которых действующий глава государства не станет участвовать, а вместо него будет предложена какая-то подходящая кандидатура, то есть, своего рода преемник.

Елисеев: Лукашенко не уйдет, допускаю обнуление сроков

Сооснователь и академический директор варшавского аналитического центра Eurasian States in Transition research center (EAST Center) Андрей Елисеев в отличие от Михаила Пастухова, считает, что Лукашенко в ближайшее время не намерен уходить с поста президента.

– Я допускаю, что произойдет обнуление сроков – примерно так, как это было в России. Срок будет отчитываться либо от времени вступления в силу новой конституции, либо от следующих по графику президентских выборов, – сказал эксперт DW .

Что же касается руководства Всебелорусским народным собранием, Елисеев допускает, что Лукашенко, сохранив за собой президентский пост, возглавит и эту структуру:

– Новая конституция будет предусматривать вариант «три в одном»: сосредоточение в руках одного человека должности президента, должности главы Совета безопасности и должности главы президиума ВНС.

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