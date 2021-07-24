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В Минской области обработано 15% площадей зерновых и зернобобовых
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области обработано 15 % площадей зерновых и зернобобовых. Намолот к 24 июля составляет 275 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Способствует аграриям и погода. Так, в Брестской области, где кампания стартует традиционно раньше, чем в других регионах, хлеборобы уверенно приближаются к отметке в 400 тысяч тонн, почти 200 намолотили в Гомельской области. Более 100 тысяч тонн зерна собрали в витебском и могилевском регионах.
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Новости Беларуси. В Минской области обработано 15 % площадей зерновых и зернобобовых. Намолот к 24 июля составляет 275 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24...
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