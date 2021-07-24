Фейерверк над Лебяжьим и Zivert. Как прошла свадьба сына владельца «Виталюра» и белорусской модели

24 июля 2021 в 12:46

Zerkalo.io





23 июля в минском ресторане «Лебяжий», который расположен на территории одноименного заказника, состоялась белорусская «свадьба года»: сын владельца сети «Виталюр» Виталий Яцук женился на известной белорусской модели Жене Катовой. Торжество закончилось фейерверком, который прогремел с проспекта Победителей.





Фото: instagram.com/juliagribaleva/

Фото: скриншот сториз в Instagram

История отношений бизнесмена и модели, которая работает Dolce & Gabbana, Giorgio Armani и Mugler, началась четыре года назад. Женя в то время жила и работала в Нью-Йорке. В родной белорусский Борисов приезжала, чтобы перезагрузиться после Недель Моды. Виталий оказывал ей внимание, но у модели были другие планы.





«И вот настал 2018-й, — рассказал историю любви журнал Tatler. — Женя купила свою первую квартиру в Минске , между показами и съемками по вотсапу курировала ремонт. Когда дошла до выбора холодильника, подумала: „Есть вот этот Виталик, работает в „Виталюре“, у них там куча рыбы. Связала все это с холодильниками и решила написать ему. Вдруг поможет“. Холодильник Жениной мечты был забронирован через пятнадцать минут. Через несколько месяцев, приехав в Беларусь, Катава решила расплатиться. И получила ответ: „Мне не нужны твои деньги, просто сходи со мной на свидание“. С 16 июля 2018 года Женя Катава и Виталий Яцук не расстаются».





Фото: instagram.com/e_lena/

Фото: instagram.com/e_lena/

Свадьбу пара отпраздновала 23 июля в ресторане «Лебяжий».





«Для меня было важно, чтобы свадьба проходила на природе, — рассказала Tatler Женя. — Не хочется летом загонять людей в помещение. Всем хватило карантина».





Фото: instagram.com/juliagribaleva/

Фото: instagram.com/juliagribaleva/

Ведущим праздника выбрали Вадима Галыгина. Список приглашенных гостей включал сто фамилий. Среди них были родные, близкие, представители модельного бизнеса и «серьезные люди не из мира моды».





«Какую фамилию вы выбираете»

Судя по сториз в Instagram, официальная часть проходила на открытом воздухе. Жених и невеста стояли перед большой цветочной аркой, гости расположились на стульях перед сценой.





— Прошу ответить вас, Евгения, какую фамилию вы выбираете при регистрации брака? - спросила работник ЗАГСа.





— Мужа, — ответила Женя.





Фото: instagram.com/stories/tatsiana251279





Затем гости переместились в зал. В интервью Tatler Женя сказала, что за саундтрек свадьбе будет отвечать певец из Украины и добавила, что не хочет устраивать из свадьбы «Славянский базар в Витебске». Однако на празднике также заметили российскую певицу Zivert.





Оценили гости и многоуровневый торт, который из-за цвета начинки прозвали «космическим».





Родители молодоженов пожелали паре счастья.





— Вы для меня родные, любимые. Я хочу, чтобы вы были счастливы, чтобы жизнь у вас была интересной, чтобы у вас были настоящие друзья, чтобы вы не стеснялись мечтать, ставить для себя задачи и чтобы мечты сбывались, — напутствовал молодых владелец «Виталюра», отец Виталия Александр Яцук.









Фото: instagram.com/konstan23/

Александр Яцук. Фото: instagram.com/konstan23/





Фейерверк над «Лебяжим». А так можно было?

Завершился праздник громким фейерверком над «Лебяжим». Салютные установки разместили на проспекте Победителей, движение на участке было остановлено. Первые залпы раздались в 23.00 и не стихали четыре минуты. С пирса ресторана «Лебяжий» под саундтрек «Люби меня» группы «Отпетые мошенники» шоу смотрелось достаточно эффектно.





Ночные фанфары без предупреждения понравились далеко не всем минчанам. Одни жаловались на грохот, другие переживали за птиц. Ведь на территории заказника находятся колониальные поселения и места обитания видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь и охраняемых в соответствии с международными договорами.





В соответствии с постановлением МЧС «Об утверждении правил безопасности при изготовлении и использовании пиротехнических изделий», к местам, запрещенным для проведения фейерверков относятся в том числе заказники. Однако кусок территории, на котором размещается ресторан «Лебяжий», в 2018 году был исключен из зоны природных особо охраняемых территорий вопреки протестам экологов и общественных активистов.





Напомним, что ресторан «Лебяжий» в конце декабря 2019 года построил крупный застройщик «Тапас». Объект входит в многофункциональный комплекс «Олимпик парк». Из данных торгового реестра следует, что ресторан «Лебяжий» зарегистрировали на унитарное предприятие «Лебяжий парк». Согласно выписке из госрегистра юрлиц, единственным учредителем УП «Лебяжий парк» является Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь.



