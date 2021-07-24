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Они не первый год в лидерах жатвы. Как поздравили первый в Минской области экипаж-двухтысячник?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый в Минской области экипаж-двухтысячник чествовали 24 июля в Клецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Янучок и Виктор Жуковский не первый год в лидерах кампании, это уже 20-я по счету уборочная. Намолота зерна в 1000 тонн в нынешнем сезоне хлеборобы достигли также первыми. Поздравили передовиков, как и полагается, прямо на поле, с вручением дипломов и памятных подарков.
К слову, в уборке зерна в районе заняты 76 экипажей. Вместе с опытными аграриями в поле работает и молодежь, 8 экипажей и 15 водителей. Результаты по району радуют.
Сергей Янучок, комбайнер ОАО «Кухчицы»:
Виктор Жуковский, помощник комбайнера ОАО «Кухчицы»:
Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:
Анатолий Лодыга, председатель Клецкого райисполкома:
В Клецком районе убрано более трети уборочной площади, в регионе же убрали 15 % площадей, намолочено 275 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 49 центнеров на гектар.
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Новости Беларуси. Первый в Минской области экипаж-двухтысячник чествовали 24 июля в Клецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Янучок и...
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