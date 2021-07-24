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Они не первый год в лидерах жатвы. Как поздравили первый в Минской области экипаж-двухтысячник?

24.07.2021 17:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый в Минской области экипаж-двухтысячник чествовали 24 июля в Клецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они не первый год в лидерах жатвы. Как поздравили первый в Минской области экипаж-двухтысячник?

Сергей Янучок и Виктор Жуковский не первый год в лидерах кампании, это уже 20-я по счету уборочная. Намолота зерна в 1000 тонн в нынешнем сезоне хлеборобы достигли также первыми. Поздравили передовиков, как и полагается, прямо на поле, с вручением дипломов и памятных подарков.

Они не первый год в лидерах жатвы. Как поздравили первый в Минской области экипаж-двухтысячник?

К слову, в уборке зерна в районе заняты 76 экипажей. Вместе с опытными аграриями в поле работает и молодежь, 8 экипажей и 15 водителей. Результаты по району радуют.

Они не первый год в лидерах жатвы. Как поздравили первый в Минской области экипаж-двухтысячник?

Сергей Янучок, комбайнер ОАО «Кухчицы»:
Конечно, люблю свою работу, мне нравится работа на земле, технику люблю. Вот и работаю поэтому. И хорошие результаты поэтому получаются.

Они не первый год в лидерах жатвы. Как поздравили первый в Минской области экипаж-двухтысячник?

Виктор Жуковский, помощник комбайнера ОАО «Кухчицы»:
Начиная от верха и до низа, все работают. Я имею в виду агрономы свою работу делают. И получается в результате большой каравай.

Они не первый год в лидерах жатвы. Как поздравили первый в Минской области экипаж-двухтысячник?

Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:
Зерно остальное мы планируем добрать за счет зерна кукурузы. В этом году, я думаю, зерно все-таки кукурузы будет, не так, как в прошлом. Всего уборочная площадь – 2 100 гектаров. Средняя урожайность – 77 центнеров на сегодняшний день у нас. Мы надеемся на хороший результат, что мы получим то, что запланировали.

Они не первый год в лидерах жатвы. Как поздравили первый в Минской области экипаж-двухтысячник?

Анатолий Лодыга, председатель Клецкого райисполкома:
То, что созрело на полях, необходимо вовремя убрать. Доказательство тому, что сегодня оперативно уборка осуществляется в Клецком районе, – порядка 40 % убрано площадей.

Они не первый год в лидерах жатвы. Как поздравили первый в Минской области экипаж-двухтысячник?

В Клецком районе убрано более трети уборочной площади, в регионе же убрали 15 % площадей, намолочено 275 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 49 центнеров на гектар.

 
 
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Новости Беларуси. Первый в Минской области экипаж-двухтысячник чествовали 24 июля в Клецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Янучок и...
 
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