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«Мне понравилось поднимать штангу». Что говорят дети о фестивале «Вытокі» в Солигорске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі», который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями регионов и страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие посвящено в том числе спортсменам, которые выступают на Играх в Токио.
В центре города 24 июля проходит олимпийский квест. Проверить свои возможности в разных видах спорта, выполнить задания и получить призы может любой желающий. Для участников работает фудкорт, зона семейного отдыха и выставка-продажа «Белорусские бренды».
Очень добрые люди и очень весело.
– Мне понравилось поднимать штангу.
– А тебе что понравилось?
Все на высшем уровне, хорошо организаторы постарались. Мы рады.
Роман Малиновский, нападающий ХК «Шахтер-Солигорск»:
Андрей Гладкий, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Фестивальная программа в Солигорске рассчитана до позднего вечера и завершится концертом и красочным фейерверком.
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Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі», который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и...
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