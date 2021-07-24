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«Мне понравилось поднимать штангу». Что говорят дети о фестивале «Вытокі» в Солигорске?

24.07.2021 17:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі», который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями регионов и страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие посвящено в том числе спортсменам, которые выступают на Играх в Токио.

«Мне понравилось поднимать штангу». Что говорят дети о фестивале «Вытокі» в Солигорске?

В центре города 24 июля проходит олимпийский квест. Проверить свои возможности в разных видах спорта, выполнить задания и получить призы может любой желающий. Для участников работает фудкорт, зона семейного отдыха и выставка-продажа «Белорусские бренды».

«Мне понравилось поднимать штангу». Что говорят дети о фестивале «Вытокі» в Солигорске?

Очень добрые люди и очень весело.

«Мне понравилось поднимать штангу». Что говорят дети о фестивале «Вытокі» в Солигорске?

Мне понравилось поднимать штангу.
– Не тяжело было?
– Нет.

«Мне понравилось поднимать штангу». Что говорят дети о фестивале «Вытокі» в Солигорске?

А тебе что понравилось?
– Мне все понравилось, особенно где я валил ее вот так.

«Мне понравилось поднимать штангу». Что говорят дети о фестивале «Вытокі» в Солигорске?

Все на высшем уровне, хорошо организаторы постарались. Мы рады.

«Мне понравилось поднимать штангу». Что говорят дети о фестивале «Вытокі» в Солигорске?

Роман Малиновский, нападающий ХК «Шахтер-Солигорск»:
Участвую в первый раз, очень хорошо сделали все, детям нравится, подходят. Так что это праздник большой для детей.

«Мне понравилось поднимать штангу». Что говорят дети о фестивале «Вытокі» в Солигорске?

Андрей Гладкий, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Сегодня в Солигорске проводят профилактическую акцию, направленную на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. Это делается все ради того, чтобы уменьшить количество ДТП, которых в последнее время наблюдается рост. Вместе с тем хотелось бы обратить внимание родителей на самое основное – на своих дорогих детей. Чтобы безопасно прошли выходные, их необходимо перевозить в специальных детских удерживающих устройствах. ГАИ Минской области будет на это обращать особое внимание.

«Мне понравилось поднимать штангу». Что говорят дети о фестивале «Вытокі» в Солигорске?

Фестивальная программа в Солигорске рассчитана до позднего вечера и завершится концертом и красочным фейерверком.

Яркий и популярный праздник ранее принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре и Бобруйске. В Солигорске фестиваль «Вытокі» завершает путешествие по регионам Беларуси.

 
 
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Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі», который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и...
 
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