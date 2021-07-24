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Побывать в дымокамере и посидеть в машине спасателей. Что можно было увидеть в Минске в День пожарной службы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 168 лет в истории. Белорусские спасатели с размахом отмечают День пожарной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже сегодня без отрыва от работы. Всем желающим представители службы подарили фейерверк эмоций.
По традиции праздник начался с красочного парада на главном столичном проспекте. Можно было своими глазами увидеть первые конные расчеты, советскую ретротехнику и современные модели, которые сейчас есть на вооружении МЧС и способны решать самые разные по сложности задачи.
К шествию также присоединились колонны ветеранов службы спасения, спортсменов и юных спасателей со всей страны. Ну а самой зрелищной локацией стала акватория Свислочи в парке Горького.
Свой профессионализм показали водолазы и авиаторы.
В свой праздник спасатели подарили возможность больше узнать о буднях представителей одной из самых опасных профессий.
Территория парка стала на время площадкой, где независимо от возраста и пола можно было примерить боевую одежду, посидеть в машине спасателей, побывать в дымокамере и пообщаться с лабрадорами из кинологической службы.
День создания пожарной службы в Беларуси официально отмечают 25 июля. Только с начала 2021 года сотрудники МЧС спасли и эвакуировали в различных чрезвычайных ситуациях более 2 700 человек.
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Побывать в дымокамере и посидеть в машине спасателей. Что можно было увидеть в Минске в День пожарной службы?
Новости Беларуси. 168 лет в истории. Белорусские спасатели с размахом отмечают День пожарной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже сегодня без...
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