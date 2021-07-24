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В Афинах +33°C, в Москве +24°C. Погода в Европе на неделю с 26 июля по 1 августа
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают дождь и грозу, столбик термометра здесь покажет +21 °C, рассказали в программе
В столице Болгарии +32 °C. Анкару ждет небольшой дождь, вероятность грозы здесь 90 %. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +25 °C. В Афинах летний зной, здесь обещают +33 °C.
О погоде в Прибалтике. В Риге прогнозируют +27 °C, без осадков, в Вильнюсе +27 °C, но с дождем, здесь также возможна гроза. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +29 °C.
В Киеве обещают +28 °C, в Москве +24 °C.
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В Париже синоптики обещают дождь и грозу, столбик термометра здесь покажет +21 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, будет +31 °C и без...
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