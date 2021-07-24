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Снова жара, пройдут дожди с грозами. Какой в Беларуси будет последняя неделя июля?

24.07.2021 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В середине недели фронтальный раздел, который смещается на фоне области повышенного атмосферного давления, осадков принес немного, а вот температурный фон снизился существенно – кое-где до 10 градусов, рассказали в программе «Плюс-минус»

Ждать ли жары в Беларуси дальше?

Снова жара, пройдут дожди с грозами. Какой в Беларуси будет последняя неделя июля?

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
На предстоящей неделе жителей Беларуси ждет по-летнему неустойчивая погода. В понедельник в стране сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, осадков в основном не будет. Лишь вечером на западе Брестской области есть вероятность небольших кратковременных дождей и гроз. Температура воздуха в дневные часы повысится до +25 – +29 °C, местами, в основном это по юго-западу Беларуси, воздух прогреется до +30 – +31 °C.

Снова жара, пройдут дожди с грозами. Какой в Беларуси будет последняя неделя июля?

Во вторник, 27 июля, воздушные потоки станут уже юго-западными. На территорию Беларуси начнут поступать более влажные, еще более теплые воздушные массы. В дневные часы температура на большей части страны достигнет +30 – +33 °C, но при этом в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

Однако такая ситуация долго не продлится, и уже со среды, 28 июля, на воздушную арену выйдут фронтальные разделы, которые будут смещаться с Западной Европы. Они принесут кратковременные дожди с грозами разной интенсивности на большую часть Беларуси. В отдельных районах при грозах не исключены сильные дожди и сильный порывистый ветер. Но температурный фон сохранится повышенным. В ночные часы ожидается +14 – +21 °C, днем в среду +23 – +29 °C, в основном по востоку +30 – +33 °C, но в четверг температура воздуха станет немного ниже – на 2-4 градуса.

В Афинах +33°C, в Москве +24°C. Погода в Европе на неделю с 26 июля по 1 августа

Снова жара, пройдут дожди с грозами. Какой в Беларуси будет последняя неделя июля?

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Снова жара, пройдут дожди с грозами. Какой в Беларуси будет последняя неделя июля?

Снова жара, пройдут дожди с грозами. Какой в Беларуси будет последняя неделя июля?

Снова жара, пройдут дожди с грозами. Какой в Беларуси будет последняя неделя июля?

Снова жара, пройдут дожди с грозами. Какой в Беларуси будет последняя неделя июля?

Снова жара, пройдут дожди с грозами. Какой в Беларуси будет последняя неделя июля?

Снова жара, пройдут дожди с грозами. Какой в Беларуси будет последняя неделя июля?

 
 
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В середине недели фронтальный раздел, который смещается на фоне области повышенного атмосферного давления, осадков принес немного, а вот температурный фон...
 
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