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Снова жара, пройдут дожди с грозами. Какой в Беларуси будет последняя неделя июля?
Источник материала: СТВ
В середине недели фронтальный раздел, который смещается на фоне области повышенного атмосферного давления, осадков принес немного, а вот температурный фон снизился существенно – кое-где до 10 градусов, рассказали в программе
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
Во вторник, 27 июля, воздушные потоки станут уже юго-западными. На территорию Беларуси начнут поступать более влажные, еще более теплые воздушные массы. В дневные часы температура на большей части страны достигнет +30 – +33 °C, но при этом в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди с грозами.
Однако такая ситуация долго не продлится, и уже со среды, 28 июля, на воздушную арену выйдут фронтальные разделы, которые будут смещаться с Западной Европы. Они принесут кратковременные дожди с грозами разной интенсивности на большую часть Беларуси. В отдельных районах при грозах не исключены сильные дожди и сильный порывистый ветер. Но температурный фон сохранится повышенным. В ночные часы ожидается +14 – +21 °C, днем в среду +23 – +29 °C, в основном по востоку +30 – +33 °C, но в четверг температура воздуха станет немного ниже – на 2-4 градуса.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
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В середине недели фронтальный раздел, который смещается на фоне области повышенного атмосферного давления, осадков принес немного, а вот температурный фон...
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