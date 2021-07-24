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Ситуация с нелегальными мигрантами: Ландсбергис обратился к Боррелю
Источник материала: Навiны
По мнению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, вся Европа «заинтересована в том, чтобы разработанный Беларусью путь нелегальной миграции был пресечен». Об этом он сообщил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.
Глава МИД подчеркнул, пишет
В сообщении Боррелю он акцентировал, что режим Лукашенко «давно попрал права человека в своей стране и продолжает уничтожать гражданское общество, а сейчас он идет еще дальше — пользуется и нелегальными мигрантами — семьями, женщинами, детьми».
«Литва выполняет свои «домашние задания» — задерживает мигрантов, дает им кров, пресекает их возможности идти на Запад, меняет законы, укорачивает процедуры рассмотрения заявок на статус получателя убежища, укрепляет контроль на границе, ведет переговоры с Ираком и Турцией. Мы готовимся к возвращению мигрантов на их родину, но на данном этапе нужно больше участия ведомств ЕС», — подчеркнул Ландсбергис.
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что
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По мнению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, вся Европа «заинтересована в том, чтобы разработанный Беларусью путь нелегальной миграции был...
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