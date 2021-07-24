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Ситуация с нелегальными мигрантами: Ландсбергис обратился к Боррелю

24.07.2021 18:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, вся Европа «заинтересована в том, чтобы разработанный Беларусью путь нелегальной миграции был пресечен». Об этом он сообщил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Ситуация с нелегальными мигрантами: Ландсбергис обратился к Боррелю

Глава МИД подчеркнул, пишет delfi.lt, что Литва «интенсивно работает, но нужны и максимальные усилия ведомств ЕС в диалоге с теми странами, из которых едут мигранты — это и страны Африки, и страны Ближнего Востока».

В сообщении Боррелю он акцентировал, что режим Лукашенко «давно попрал права человека в своей стране и продолжает уничтожать гражданское общество, а сейчас он идет еще дальше — пользуется и нелегальными мигрантами — семьями, женщинами, детьми».

«Литва выполняет свои «домашние задания» — задерживает мигрантов, дает им кров, пресекает их возможности идти на Запад, меняет законы, укорачивает процедуры рассмотрения заявок на статус получателя убежища, укрепляет контроль на границе, ведет переговоры с Ираком и Турцией. Мы готовимся к возвращению мигрантов на их родину, но на данном этапе нужно больше участия ведомств ЕС», — подчеркнул Ландсбергис.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

 

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По мнению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, вся Европа «заинтересована в том, чтобы разработанный Беларусью путь нелегальной миграции был...
 
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