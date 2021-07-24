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Новшества вступительной кампании и реальные истории тех, кто чудом выжил после удара молнии. Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». Она готовится к эфиру.
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Новшества вступительной кампании и реальные истории тех, кто чудом выжил после удара молнии. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». Она готовится к эфиру. О чем расскажут корреспонденты СТВ...
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