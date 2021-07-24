ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новшества вступительной кампании и реальные истории тех, кто чудом выжил после удара молнии. Анонс программы «Неделя»

24.07.2021 18:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». Она готовится к эфиру.

О чем расскажут корреспонденты СТВ – в видеоматериале.

Новшества вступительной кампании и реальные истории тех, кто чудом выжил после удара молнии. Анонс программы «Неделя»

О главных событиях уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» в воскресенье, 25 июля, в 19:30.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». Она готовится к эфиру. О чем расскажут корреспонденты СТВ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пропагандисты БТ насчитали у «Славянского базара» 1 триллионы 800 миллиардов телезрителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by