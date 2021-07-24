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Эстония направит в Литву 100 км колючей проволоки для укрепления границы

24.07.2021 19:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эстония направит в Литву 100 км колючей проволоки для укрепления границы
Литовский пограничник / РИА "Новости"
Эстония отправит в Литву около 100 километров колючей проволоки для укрепления границы с Беларусью. Об этом сообщает МВД Литвы.

Ранее в Вильнюсе приостановили строительство забора на границе с Беларусью из-за отсутствия нужных материалов.

Практически каждый день литовские пограничники задерживают десятки мигрантов. В основном это беженцы из Ирака.

В 2021 году литовские пограничники задержали 2470 нелегальных мигрантов, пытавшихся въехать в Литву из Беларуси. Из них 1809 мигрантов были задержаны в июле и 473 — в июне. Это в 30 раз больше, чем было в 2020 году, когда был задержан всего 81 иностранец. В 2019 году пограничниками задержано 46 нелегальных мигрантов.
 
 
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Практически каждый день литовские пограничники задерживают десятки мигрантов.
 
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