Николай Басков из-за болезни изменился до неузнаваемости

Источник материала: UDF



Фото из социальных сетей

«Все собрались здесь сегодня», — сказал Лазарев, показав, кто находится рядом с ним.

«Я в темноте. Что ты меня в темноте-то снимаешь», — возмущенно сказал 44-летний певец.

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