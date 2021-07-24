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Николай Басков из-за болезни изменился до неузнаваемости
Источник материала: UDF
Фото из социальных сетей
«Золотой голос России» неделю назад поделился с поклонниками печальными новостями: он заболел. Артист из-за недомогания отменил свое выступление на «Славянском базаре».
Сергей Лазарев показал короткое видео с Николаем Басковым. Видимо, исполнитель до сих пор восстанавливает силы после болезни. Басков на кадрах выглядит немного опухшим и изможденным, хотя активно шутит с коллегами и друзьями.
«Все собрались здесь сегодня», — сказал Лазарев, показав, кто находится рядом с ним.
«Я в темноте. Что ты меня в темноте-то снимаешь», — возмущенно сказал 44-летний певец.
Николай Басков отказался от ярких нарядов. На нем были белая футболка, джинсовая куртка и черная кепка.
Знаменитый артист приехал в Витебск и посетил открытие именной звезды на витебской Аллее славы. Уже тогда Николай Басков выглядел не лучшим образом. Через некоторое время певец сообщил, что не сможет исполнить свои хиты на фестивале «Славянский базар». Об отмене своего выступления он объявил за несколько часов до начала мероприятия.
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«Золотой голос России» неделю назад поделился с поклонниками печальными новостями.
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