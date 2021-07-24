Источник материала: UDF



Фото: muskatin_aleksey / instagram.com

«На 60-м году жизни ушел из жизни великолепный мой друг Лёша Мускатин. Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея. Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа „Ласковый май“».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер основатель групп «Ласковый май» и «Руки вверх!» О том, чем именно болел Мускатин, Разин не рассказал.

В своем Instagramразместил фотои сообщил некоторые подробности трагедии.Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май»:О том, чем именно болел Мускатин, Разин не рассказал.Андрею Мускатину было 59 лет. Он известен как основатель групп «Ласковый Май», «Кар-Мэн», «Руки Вверх!», «Револьверс», «Диамант».Также он работал директором у. За время своей деятельности он организовал более 10 000 концертов в России и за границей.Организацию выступлений Мускатину доверялии многие другие артисты.