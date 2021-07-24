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Умер основатель групп «Ласковый май» и «Руки вверх!»

24.07.2021 19:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умер основатель групп «Ласковый май» и «Руки вверх!»
Фото: muskatin_aleksey / instagram.com
Один из первых российских музыкальных продюсеров и организаторов концертов Алексей Мускатин умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил Андрей Разин.

В своем Instagram Андрей Разин разместил фото Алексея Мускатина и сообщил некоторые подробности трагедии.

Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май»:

«На 60-м году жизни ушел из жизни великолепный мой друг Лёша Мускатин. Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея. Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа „Ласковый май“».



О том, чем именно болел Мускатин, Разин не рассказал.

Андрею Мускатину было 59 лет. Он известен как основатель групп «Ласковый Май», «Кар-Мэн», «Руки Вверх!», «Револьверс», «Диамант».

Также он работал директором у Сергея Чумакова и Ирины Салтыковой. За время своей деятельности он организовал более 10 000 концертов в России и за границей.

Организацию выступлений Мускатину доверяли Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, Алла Пугачёва и многие другие артисты.
 
 
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О том, чем именно болел Мускатин, Разин не рассказал.
 
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