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Сайт независимого гомельского издания "Сильные новости" снова в строю

24.07.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель и директор регионального портала Петр Кузнецов заявил, что технические проблемы, возникшие 15 июля, наконец-то удалось решить.

 Кто-то взломал программный код и оставил там много ошибок, которые повредили сайт.



“Там пока, конечно, почти нет актуальных новостей - все время простоя доступа к админке не было и у редакции и работа шла через соцсети”, — написал он в Facebook.

9 и 13 июля у сотрудников gomel.today прошли обыски. На днях стало известно, что Гомельский горисполком направил постановление о ликвидации юридического лица, владеющего проектами Петра Кузнецова.
 
Теги: Новости
 
 
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Основатель и директор регионального портала Петр Кузнецов заявил, что технические проблемы, возникшие 15 июля, наконец-то удалось решить.
 
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