Кто-то взломал программный код и оставил там много ошибок, которые повредили сайт.













“Там пока, конечно, почти нет актуальных новостей - все время простоя доступа к админке не было и у редакции и работа шла через соцсети”, — написал он в Facebook.





9 и 13 июля у сотрудников gomel.today прошли обыски. На днях стало известно, что Гомельский горисполком направил постановление о ликвидации юридического лица, владеющего проектами Петра Кузнецова.



