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Григорий Азарёнок: «Если где-то появляется Америка, туда приходят война, голод, слёзы и смерть»

24.07.2021 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авторский взгляд в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
О том, как домохозяйку возили по Америке, рассуждают Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в программе «Тайные пружины политики».

Григорий Азарёнок: «Если где-то появляется Америка, туда приходят война, голод, слёзы и смерть»

Григорий Азаренок, СТВ:
Трагедия Югославии, зверски уничтоженной бомбардировками, вновь возникает перед нами. Жалкое подобие человека Тихановская на этой неделе пресмыкалась перед главным палачом сербского народа – Мадлен Олбрайт.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок:
Во время войны югославские партизаны спасли от фашистской расправы маленькую еврейскую девочку Мадлен. Девочка выросла. Стала госсекретарем США. И отплатила.

Григорий Азарёнок: «Если где-то появляется Америка, туда приходят война, голод, слёзы и смерть»

Отплатила бомбами, которыми в праздник Воскресения Христова забрасывали сербские храмы. А писали на этих бомбах – счастливой Пасхи.

Григорий Азарёнок: «Если где-то появляется Америка, туда приходят война, голод, слёзы и смерть»

Александр Лукашенко не испугался, несмотря на предупреждения руководителей НАТО о том, что в Белграде ему не будет гарантирована безопасность, он все-таки прилетел в югославскую столицу. Прилетел с одной целью – хотя бы на несколько миллиметров приблизить мир в Югославии.

Григорий Азарёнок: «Если где-то появляется Америка, туда приходят война, голод, слёзы и смерть»

Григорий Азаренок:
Президент Лукашенко тогда полетел в Белград. Полетел под угрозой убийства. Но он пытался принести мир в разоренную войной и цветной революцией страну. Но уже ничто не могло остановить безумную жажду крови американских маньяков. И теперь Тихановская пресмыкалась перед старой палачкой. Училась у нее. Выпрашивала то же самое для нас. Геноцид собственного народа.

Был еще один политик, который приезжал в Америку.

Григорий Азарёнок: «Если где-то появляется Америка, туда приходят война, голод, слёзы и смерть»

Господи, благослови Америку.

Григорий Азаренок:
В это благословенное время, время дружбы с Америкой, население России убывало со скоростью 1 миллион человек в год, производство упало, как в ноябре 1941 года. В некоторых регионах до четверти детей не умели читать. В стране был разгул инфекционных и венерических заболеваний. Улицы городов напоминали тиры, только вместо жестяных зайцев были люди. Зарплата была чем-то вроде выигрыша в лотерею. Но зато с США были блестящие отношения. И демократия была. Со стрельбой по парламенту. Самая настоящая.

Григорий Азарёнок: «Если где-то появляется Америка, туда приходят война, голод, слёзы и смерть»

Григорий Азаренок:
Но те, кто старательно вылизывает американские сапоги, те живут хорошо. Небритая губа у Светки не дура. Они вместе со своим любовником Франаком запросили у хозяев 1,5 миллиона долларов. Это вот ей на костюмы и роскошную жизнь, да немного Мотолько на сандали. И даже телецентр свой захотели. Вы сначала звезду свою недоделанную читать научите. Видимо, для этого запросили полмиллиона евро на ЕГУ. Не выйдет. Она необучаема.

Григорий Азаренок:
Если где-то появляется Америка, туда приходят война, голод, слезы и смерть. Это государство-гангстер, которое ни перед чем не остановится, чтобы удержать свое господство над человечеством. И поэтому все американские холуи, все их приспешники – это враги народа. Наследников Карфагена ждет одна судьба. Ваши напечатанные миллиарды, на которые вы молитесь, и станут костром, на котором вы сгорите.

 
 
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Новости Беларуси. Авторский взгляд в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ: О том, как домохозяйку возили по Америке, рассуждают Григорий Азаренок и...
 
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