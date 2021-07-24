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Сергей Михеев: «Мы Запад видим таким, каким он на самом деле никогда не был. Мы его сами себе придумали»

24.07.2021 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что думают жители соседней республики об эмигрантке Светлане Тихановской, которая живет за счет литовских налогоплательщиков?

Евгений Пустовой о Светлане Тихановской: «Это ваш президент, змагары? Это ваша ошибка. Это ваш незакрытый гештальт»

Юлия Алексеюк, СТВ:
Аппетиты содержанки растут. Тихановская съездила за инструкциями и подачками в США. Ничего нового – это демократия. Просто весь мир увидел, как относятся к политическим лузерам и беглецам.

Тему продолжит Евгений Пустовой в «Политике без галстуков и купюр».

Сергей Михеев: «Мы Запад видим таким, каким он на самом деле никогда не был. Мы его сами себе придумали»

Сергей Михеев, политолог (Россия):
Мы Запад видим таким, каким он на самом деле никогда не был. Мы его сами себе придумали. Сами себе додумали, к их материальному благосостоянию мы прибавили какое-то благородство, принципы, ценности и все прочее. А этого на самом деле или нет вовсе, или присутствует в такой очень эгоистической форме. Поэтому я лично считаю, что и Россия, и Беларусь, и многие другие страны постсоветского пространства вообще зря со всем этим заигрывали так долго. Мы с этим заигрывали так долго, делали уступки и все надеялись на понимание. Но это вот, знаете, славянская душа такая. Мы все надеемся на понимание, давай ударим по рукам: твое слово, мое слово и так далее. Мы же друг друга понимаем. Мы решили с этими людьми примерно так же себя вести. Это была глупость с самого начала, потому что они, как бы это ни обидно было, все равно нас всех расценивают, как туземцев. А с туземцами как? Если ты не можешь их победить – их надо обмануть. А победить они нас не могут.

 
 
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Новости Беларуси. Что думают жители соседней республики об эмигрантке Светлане Тихановской, которая живет за счет литовских налогоплательщиков? Евгений Пустовой...
 
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