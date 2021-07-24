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Дожди, грозы и опять выше +30°C. Погода на неделю с 26 июля по 1 августа. Подробный прогноз

24.07.2021 20:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди, грозы и опять выше +30°C. Погода на неделю с 26 июля по 1 августа. Подробный прогноз

Уходящая неделя дала короткую передышку жаре. Приятную прохладу принесли северо-западные воздушные атмосферные потоки. На следующей неделе температура воздуха будет на пару градусов выше нормы, ожидается теплая погода, а атлантические циклоны принесут освежающие грозовые дожди.


В начале недели дожди и грозы ожидаются только в западных районах. Ночью +12…+19°C, днем в понедельник +25…+29°C, во вторник +24…+30°C.

В середине недели почти повсеместно – кратковременные дожди различной интенсивности, а также грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температурный фон составит ночью +13…+20°C, в разгар дня в среду от +21°C по востоку до +29°C по юго-западу.  

А во второй половине недели с западными потоками в нашу страну будут поступать умеренно теплые, влажные воздушные массы, которые принесут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. В ночные часы будет +14…+20°C. Днем в четверг +22…+ 25°C, в пятницу +22…+29°C

В следующие выходные почти повсеместно пройдут дожди и грозы. Влажность до 90%. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью +11…+17°C. Воздух прогреется в субботу от +26°C до +32°C, в воскресенье станет немного прохладнее +23…+27°C.


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Уходящая неделя дала короткую передышку жаре. Приятную прохладу принесли северо-западные воздушные атмосферные потоки. На следующей неделе температура воздуха...
 
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