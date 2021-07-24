Стрельба из лука на Олимпиаде: на ведущих ролях представители Азии

Источник материала: ОНТ

Первые награды разыграны Олимпийских игр в Токио разыграны в стрельбе из лука. Здесь на ведущих ролях представители Азии.

Командные соревнования в миксте выиграла сборная Южной Кореи, которая в финале победила спортсменов из Нидерландов со счетом – 5:3. Обладателями бронзы стали мексиканские лучники, выигравшие у команды Турции – 6:2. Белорусские спортсмены в этой номинации не участвовали.

Завтра пройдут женские командные соревнования. Сборная Беларуси, за которую выступят Карина Деминская, Анна Марусова и Карина Козловская, в 1/8 финала будет соперничать с командой Китая. На Олимпиаде в Токио лучники разыгрывают пять комплектов наград.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram