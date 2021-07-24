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Это «Оскар»: артистичные коты и собака подыграли хозяину и заставили всех хохотать

24.07.2021 20:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это «Оскар»: артистичные коты и собака подыграли хозяину и заставили всех хохотать

Есть хозяева, не первый год страдающие от того, что не могут приучить животных к послушанию. Но некоторые видео в интернете дают понять, что бывают питомцы, которые не только хорошо воспитаны, но и с удовольствием подыгрывают хозяевам. И смотрится это очень забавно.

В интернете завирусилось видео, где два кота и пес искусно подыгрывают хозяину, выполняя команду «умри!» – настолько, что хочется вручить им «Оскар» за великолепную актерскую игру.

Видео просмотрели более 340 тысяч раз. Комментаторы по достоинству оценили актерскую игру пушистых. 

«Я так ржу с реакции второй кошки», «Ахахаха, что не говори, но коты артистичнее пса», «А я не могу своего кота натренировать даже ходить в лоток», – писали интернет-пользователи.

Фото: скриншот из видео

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Есть хозяева, не первый год страдающие от того, что не могут приучить животных к послушанию. Но некоторые видео в интернете дают понять, что бывают питомцы, которые...
 
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