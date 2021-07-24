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Велоспорт на Олимпиаде: разыграны первые медали
Источник материала: ОНТ
На Олимпиаде в Токио стартовали соревнования по велоспорту. Лучшие шоссейники мира после «Тур де Франс» устремились в жаркую столицу Японии и сегодня разыграли первые медали.
Победил в гонке на 234 километра эквадорец Ричард Карапас. Чтобы преодолеть дистанцию ему понадобилось 6 часов 5 минут и 26 секунд. Очень мощно южномериканца атаковали суперзвезды велоспорта бельгиец Ваут ван Арт и чемпион «Тур де Франс» Тадей Погачар. Но у них только серебро и бронза.
Единственный представитель Беларуси Александр Рябушенко занял 66 итоговое место.
Завтра пройдет женская групповая гонка на 137 км, в которой примет участие белорусская велосипедистка Алена Омелюсик.
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На Олимпиаде в Токио стартовали соревнования по велоспорту. Лучшие шоссейники мира после «Тур де Франс» устремились в жаркую столицу Японии и сегодня разыграли...
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