Велоспорт на Олимпиаде: разыграны первые медали

Источник материала: ОНТ

На Олимпиаде в Токио стартовали соревнования по велоспорту. Лучшие шоссейники мира после «Тур де Франс» устремились в жаркую столицу Японии и сегодня разыграли первые медали.

Победил в гонке на 234 километра эквадорец Ричард Карапас. Чтобы преодолеть дистанцию ему понадобилось 6 часов 5 минут и 26 секунд. Очень мощно южномериканца атаковали суперзвезды велоспорта бельгиец Ваут ван Арт и чемпион «Тур де Франс» Тадей Погачар. Но у них только серебро и бронза.

Единственный представитель Беларуси Александр Рябушенко занял 66 итоговое место.

Завтра пройдет женская групповая гонка на 137 км, в которой примет участие белорусская велосипедистка Алена Омелюсик.

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