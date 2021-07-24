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На Олимпиаде стартовали гандбольный и волейбольный турниры

24.07.2021 20:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Олимпиаде стартовали гандбольный и волейбольный турниры

На Олимпиаде в Токио стартовали гандбольный и волейбольный турниры, финалы в которых будут сыграны в последний день Игр.

Пока без сенсаций. В волейболе у мужчин россияне обыграли сборную Аргентины. Пришлось нелегко – 4 сета и счет в матче (3:1). Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, принесший команде 17 очков. Хорошую победу над Тунисом одержала сборная Бразилии (3:0). Еще одни фавориты – поляки – победили сборную Ирана, которой руководит Владимир Алекно. 

В гандбольном турнире с победы стартовали французы, победившие Аргентину (33:27). Норвегия столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны Бразилии (27:24). Испания выиграла у сборной Германии (28:27).

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На Олимпиаде в Токио стартовали гандбольный и волейбольный турниры, финалы в которых будут сыграны в последний день Игр. Пока без сенсаций. В волейболе у мужчин...
 
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