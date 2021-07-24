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Китаянка Хоу Чжихуэй установила олимпийский рекорд в тяжелой атлетике
Источник материала: ОНТ
У Китая еще одна медаль Олимпиады. На этот раз – тяжелая атлетика. Чемпионкой Игр в Токио стала Хоу Чжихуэй.
Весовая категория до 49 кг. В сумме двоеборья спортсменка из Поднебесной подняла 210 кг – это новый олимпийский рекорд. Спортсменка из Индии Чану Мирабаи проиграла ей 8 кг и стала второй. Третье место у Винди Айсы из Индонезии.
На Олимпийских играх в Токио турнир по тяжелой атлетике – один из самых медальных. На кону 14 комплектов наград. За нашу страну выступят Дарья Наумова и Евгений Тихонцов.
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У Китая еще одна медаль Олимпиады. На этот раз – тяжелая атлетика. Чемпионкой Игр в Токио стала Хоу Чжихуэй. Весовая категория до 49 кг. В сумме двоеборья спортсменка...
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