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Первой олимпийской чемпионкой Игр в Токио стала китаянка Ян Цянь

24.07.2021 20:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первой олимпийской чемпионкой Игр в Токио стала китаянка Ян Цянь

Медальный зачет в Токио открыт. Первой олимпийской чемпионкой Игр стала представительница стрельбы из Китая Ян Цянь.

В дисциплине «пневматическая винтовка» (расстояние 10 метров) китаянка не оставила соперницам никаких шансов. Она показала результат 251,8 балла, установив новый рекорд Олимпийских игр. Как, если не так, должна выглядеть первая чемпионка Токио-2020?

Второй стала представительница России Анастасия Галашина. Первую бронзу Олимпиады выиграла швейцарка Нина Кристен. Белоруска Мария Мартынова, которая является дочерью олимпийского чемпиона Пекина Сергея Мартынова, заняла 24 место. 

В этом же виде программы у мужчин олимпийским чемпионом стал иранский стрелок Джавад Фарукхи – тоже с олимпийским рекордом 224,8 очка.

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Медальный зачет в Токио открыт. Первой олимпийской чемпионкой Игр стала представительница стрельбы из Китая Ян Цянь. В дисциплине «пневматическая винтовка»...
 
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