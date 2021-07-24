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В ЮАР прошел снег: синоптики фиксируют рекордно низкие температуры
Источник материала: ОНТ
В ЮАР продолжают фиксировать аномально низкие температуры, за последние сутки в разных городах страны установлено 19 новых температурных рекордов. Об этом сообщают местные синоптики,
По данным исследований метеослужбы, температура в Йоханнесбурге опустилась до рекордных минус 7 градусов, до этого почти так же холодно здесь (минус 6,3 градуса) было только в 1995 году.
В городе Кимберли еще холоднее – минус 9,9 градусов (последний рекорд – минус 8,1 градуса в 2000 году).
Местами в ЮАР прошел снег. По прогнозам метеорологов, скоро температура снова стабилизируется.
Фото: pixabay
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В ЮАР продолжают фиксировать аномально низкие температуры, за последние сутки в разных городах страны установлено 19 новых температурных рекордов. Об этом...
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