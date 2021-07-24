Дикие животные, веревочные лабиринты и стрельба: необычный агроэкотуристический комплекс «Белый лось» работает в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Мечта рыбака и клуб, в котором учат выживать в дикой природе! В Беларуси уже несколько лет работает охотничье хозяйство и агроэкотуристический комплекс «Белый лось». Название полностью отвечает уникальности объекта. Аналогов на туристической карте страны не найти. В Логойском районе на 35 тысячах гектарах соседствуют животные и люди. На тимбилдинг приезжают даже арабские шейхи, а белорусы с гордостью делятся снимками с необычного отдыха в соцсетях.

Примерно так начинается обычное утро детского лагеря «Следопыт». С первых дней у юных скаутов – экстремальные уроки выживания. Под присмотром профессионалов дети учатся ориентироваться на местности, преодолевать преграды, разжигать костры и укрываться от непогоды. И даже оздоровляться без всякой химии. Такая прогулка – заменяет целый курс витаминов, правда, большей популярностью пользуется – вот эта, под кроной деревьев. Канатная дорога не каждому по плечу, но дети справляются, а вот взрослые не всегда.

Каждый день у ребят особая программа. Здесь забывают даже про гаджеты. Виртуальные игрушки не интересны, в распоряжении верёвочные лабиринты, батуты и даже стрельба. Проходят и международные чемпионаты в формате 3D – стреляют из лука профи из Беларуси, Литвы, России. А новоиспечённые «курсанты» метают в цель ножами, а ещё из пневматики, лука и арбалета. И почти всегда в яблочко.

Живая мишень тоже есть, но это не олени и косули – противники из команды по пейнтболу. Команды оттачивают тактику игры на специальной площадке, а ещё отлично ориентируются на любой местности и кажется, ничего не боятся: ни змей, ни диких животных, ни непогоды. Ведь за пять дней следопыты проходят уникальный курс выживания.

Охотхозяйство – это не только трофеи и ружья. В комплексе «Белый лось» учат уважать природу и всех её обитателей. Многих диких животных можно увидеть на расстоянии вытянутой руки. Они сами приходят на людей посмотреть.

Для тех, кто вырос из возраста скаутов, есть ещё один экстремальный способ увидеть животных. Вот на такой машине вас прокатят по болоту к закрытому вольеру, куда почти никогда не ступает нога человека. Там, в живописном лесу «рогатые» семьями и по одиночке встречают гостей. Кроме оленей и косуль встречаются медведи, рыси и белый лось. Последний – большая редкость. Как и вот такой опыт.

Гродненская табачная фабрика, которой в этом году исполнилось 160 лет поддерживает спорт и семейный отдых на лоне природы. Конечно, здесь бывают и охотники. Гости на память оставляют фото и даже делятся трофеями. А ради эмоций возвращаются сюда из года в год, чтобы воплотить ещё одну свою мечту.

Развитие социальных проектов для гродненской табачной фабрики – политика многих лет. Благодаря предприятию на живописном берегу Немана на «Привале» развит семейный отдых. Фабрика также спонсирует отечественный хоккей и баскетбол. Но на достигнутом предприятие с более чем вековой историей не собирается останавливаться. Есть новые идеи, как сделать отдых в Беларуси лучше заграничного.





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