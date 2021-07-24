Визит Тихановской в США: о чем она просила и какую цель преследуют американцы?

Источник материала: ОНТ

Деньги и ничего кроме денег. «Беглая оппозиция» и ее так называемый лидер (хотя и в кругах «беглых» в лидерстве супруги Тихановского есть сомнения) со своим советником посетила Соединенные Штаты. Отдохнули, сфотографировались и попросили денег. Сколько? Конкретные цифры назвали наши коллеги из «Белтелерадиокомпании» в собственном расследовании.

Мятеж в Беларуси провалился, а офисам и большой свите тех, кто зарабатывал на протестах, стало в прямом смысле не на что жить. Работать они уже точно не пойдут. Более того, деньги закончились и у литовских спонсоров. А ведь, по сути, содержание Тихановской лежит на плечах литовских налогоплательщиков. Ее и отправили в Штаты, чтобы решить финансовый вопрос, утверждается в расследовании. О том, как устроена мелкокорыстная сторона у «светоликих» и прожженых оппозиционеров и им сочувствующих, изнутри знает бывший главный редактор одного из экстремистских Telegram-каналов.

В Литве, напомним, денег нет. Приходит понимание, что введенные не без участия Вильнюса санкции в отношении Беларуси больно бьют по собственному затылку. 7-процентный дефицит бюджета – это фиаско. А Тихановская хочет ни много ни мало 15 миллионов долларов в год. На офис. Еще деньги на поддержку «свободных СМИ» (кто платит, тот музыку, естественно и заказывает), хотят собственный телецентр. А это все – миллионы и миллионы долларов. Конечно, их печатают в США, поэтому, как считают деятели от оппозиции, могли бы и для них допечатать. Но кому достанутся эти деньги? Бывшую домохозяйку, из которой беглые упорно пытаются слепить лидера, в кулуарах той же оппозиции давно называют проектом своего же советника.

В своем расследовании журналисты «Белтелерадиокомпании» задаются и другим вопросом – зачем все это нужно прагматичным американцам?

Может и этот аргумент сыграет у беглых. Но их цель не Россия, и не Беларусь. Их цель – деньги. А если точнее – много денег, на которые можно безбедно прожить жизнь на Западе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram