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Иван Тихон отмечает 45-летний юбилей

24.07.2021 20:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Иван Тихон отмечает 45-летний юбилей

В Токио продолжается Олимпиада. Во второй день состязаний белорусские спортсмены выступают в шести видах спорта  – проходят первые квалификации. А капитан нашей олимпийской сборной Иван Тихон отмечает 45-летний юбилей. 

За плечами «белорусского богатыря» пять Олимпиад, в метании молота он дважды поднимался на олимпийский пьедестал – на его счету бронзовая и серебряная медали. Также он двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси.

С юбилеем легендарного атлета поздравил глава Национального олимпийского комитета нашей страны Виктор Лукашенко. Он отметил огромное трудолюбие, талант и упорство, которое прилагают спортсмены на пути к достижению своей мечты - олимпийской медали. Выдающиеся успехи и позволили Ивану Тихону стать капитаном национальной команды на Играх в Токио.

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В Токио продолжается Олимпиада. Во второй день состязаний белорусские спортсмены выступают в шести видах спорта  – проходят первые квалификации. А капитан нашей...
 
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