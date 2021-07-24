Источник материала: ОНТ

В Токио продолжается Олимпиада. Во второй день состязаний белорусские спортсмены выступают в шести видах спорта – проходят первые квалификации. А капитан нашей олимпийской сборной Иван Тихон отмечает 45-летний юбилей.

За плечами «белорусского богатыря» пять Олимпиад, в метании молота он дважды поднимался на олимпийский пьедестал – на его счету бронзовая и серебряная медали. Также он двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси.

С юбилеем легендарного атлета поздравил глава Национального олимпийского комитета нашей страны Виктор Лукашенко. Он отметил огромное трудолюбие, талант и упорство, которое прилагают спортсмены на пути к достижению своей мечты - олимпийской медали. Выдающиеся успехи и позволили Ивану Тихону стать капитаном национальной команды на Играх в Токио.

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