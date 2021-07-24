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50 оттенков бордового: в Глубоком завершается «Вишневый фестиваль-2021»

24.07.2021 20:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

50 оттенков бордового: в Глубоком завершается «Вишневый фестиваль-2021»

Когда урожай собран, можно провести и фестиваль. Речь о вишне и городе, в котором эту ягоду полюбили около 100 лет назад. И сегодня в Глубоком сажают новые деревья, собирают урожай, а потом круглый год на столе – угощения. «Вишневый фестиваль» в этом году проходит в девятый раз и собрал гостей не только из Беларуси.  

Глубокое сегодня выкрасилось в 50 оттенков бордового: наряды, одежда, украшения. Так встречают главный ягодный фестиваль страны – вишневый. Впервые праздник провели в 2013-ом, с тех пор после сбора урожая центр города становится местом гуляний. Концерты продолжаются несколько дней. И, конечно, гости уезжают с подарками.  

Интерес жителей Глубокого к этой ягоде появился около 100 лет назад. Местный агроном Болеслав Лапырь выводил сорт вишни, устойчивый к холодам, и деревья стали появляться в садах сельчан. «Лапыревы» вишни и сейчас растут во многих дворах, а город Глубокое прославился как вишневый край. С ягодой – и главные блюда дня. На местных подворьях национальная кухня под народные мотивы.

Виктор Сорочан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Беларусь: «В Беларуси это единственное место, где проходит подобный фестиваль, благодаря этому мы собираемся в таком составе, потому что вишня очень интересный плод на вкус, на цвет, тот плод, который собирает друзей и людей разных стран». 

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь: «Очень подходят Беларуси такие праздники, самобытность народа, его качества на этом празднике проявляется».

Гуляния в городе продолжаются уже три дня, сегодня – финиш фестиваля. Сколько вишни продано, посчитать трудно. Дальше ее останется переработать, чтобы весь следующий год был только сладким.

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Когда урожай собран, можно провести и фестиваль. Речь о вишне и городе, в котором эту ягоду полюбили около 100 лет назад. И сегодня в Глубоком сажают новые деревья,...
 
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