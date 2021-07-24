Маленькая девочка погибла из-за осложнений, вызванных чумой в США

Источник материала: ОНТ

Маленькая девочка погибла в штате Колорадо (США) в результате осложнений, которые вызвала чума. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WGN9.

Погибшей было десять лет. В результате лабораторной проверки местного департамента здравоохранения и окружающей среды были подтверждены в шести округах случаи заражения чумой животных и блох.

Специалисты рассказали, что болезнь вызывает бактерия, которая может передаться человеку, если его укусят зараженные блохи, а также при прямом контакте с зараженными животными.

Там отмечают, что чума, диагностированная на ранней стадии, лечится. Ее симптомы – резкое повышение температуры, увеличение лимфатических узлов.

Врачи советуют быть предельно осторожными: не контактировать с грызунами, дезинфицировать дом, не трогать самим и не разрешать детям контактировать с больными или мертвыми животными, а заболевших домашних питомцев отвезти для диагностики в ветеринарную клинику.

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