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День пожарной службы отмечают сотрудники МЧС 24 июля

24.07.2021 20:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День пожарной службы отмечают сотрудники МЧС 24 июля

Помощь на земле, в воде и в воздухе! Белорусские спасатели сегодня отмечают профессиональный праздник – день пожарной службы. 

В Минске уже по традиции сотрудники МЧС прошли красочным парадом по центральному проспекту. В колонном марше – более полутысячи человек, а также около сотни единиц спасательной техники. От старинных конных обозов до современных вездеходов. 

Вадим Синявский, министр МЧС Беларуси: «Много лет назад, когда организовывалась эта служба, это было добровольное общество людей, которые оказывали помощь при тушении пожара, а сегодня МЧС – высококлассные профессионалы своего дела, оснащенные современной техникой, экипировкой, готовые прийти в любую минут на помощь. МЧС – это служба постоянной готовности».

Сразу после торжественной части – настоящее шоу от белорусских спасателей!  В столичном парке Горького развернулся целый боевой лагерь МЧС. Каждый мог прикоснуться к пожарной технике и попробовать себя в роли спасателя. О том, что их служба опасная – знает каждый. А потому в профессиональный праздник главное пожелание – беречь жизни не только других, но и свои.

В среднем каждые сутки сотрудники МЧС спасают 12 жизней. Вот уже более полутора века они не только борются с огненной стихией, но и оказывают помощь  при всех внештатных ситуациях.

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Теги: Минск
 
 
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Помощь на земле, в воде и в воздухе! Белорусские спасатели сегодня отмечают профессиональный праздник – день пожарной службы.  В Минске уже по традиции сотрудники...
 
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