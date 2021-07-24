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День пожарной службы отмечают сотрудники МЧС 24 июля
Источник материала: ОНТ
Помощь на земле, в воде и в воздухе! Белорусские спасатели сегодня отмечают профессиональный праздник – день пожарной службы.
В Минске уже по традиции сотрудники МЧС прошли красочным парадом по центральному проспекту. В колонном марше – более полутысячи человек, а также около сотни единиц спасательной техники. От старинных конных обозов до современных вездеходов.
Сразу после торжественной части – настоящее шоу от белорусских спасателей! В столичном парке Горького развернулся целый боевой лагерь МЧС. Каждый мог прикоснуться к пожарной технике и попробовать себя в роли спасателя. О том, что их служба опасная – знает каждый. А потому в профессиональный праздник главное пожелание – беречь жизни не только других, но и свои.
В среднем каждые сутки сотрудники МЧС спасают 12 жизней. Вот уже более полутора века они не только борются с огненной стихией, но и оказывают помощь при всех внештатных ситуациях.
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Помощь на земле, в воде и в воздухе! Белорусские спасатели сегодня отмечают профессиональный праздник – день пожарной службы. В Минске уже по традиции сотрудники...
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