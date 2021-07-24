ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК рассказал о расследовании масштабного мошенничества в сфере автолизинга

24.07.2021 20:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

СК рассказал о расследовании масштабного мошенничества в сфере автолизинга

Сотрудники Следственного комитета задержали в Минске автомошенников, которые своими противоправными действиями нанесли ущерб на сумму свыше 700 тысяч долларов. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве рассказали подробности мошеннической схемы: обвиняемые работали через подставных лиц, с которыми были заключены договоры лизинга на приобретение автомобилей. Фигуранты дела позиционировали себя как успешных владельцев прокатного бизнеса, а автомобили нужны были якобы для расширения автопарка.

В качестве вознаграждения подставным лицам разово выплачивался гонорар на сумму до 500 долларов, а ежемесячные платежи обвиняемые обязались выплачивать сами. В дальнейшем выяснялось, что платежные обязательства по лизингу не выполнялись, поэтому все долги получали люди, которые оформляли на свое имя документы.

Действуя по этой схеме, обвиняемые с июня 2018 года по июль 2020 года завладели имуществом (деньгами и машинами) пяти лизинговых компаний и шести граждан, общая сумма убытков составила в эквиваленте свыше 700 тысяч долларов.

По данным СК, по делу обвиняется 5 человек. В преступной схеме фигурировали 25 автомобилей.

Фото: СК

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Следственного комитета задержали в Минске автомошенников, которые своими противоправными действиями нанесли ущерб на сумму свыше 700 тысяч долларов. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уборочная-2021: аграрии трудятся в экстремальных условиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by