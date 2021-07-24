СК рассказал о расследовании масштабного мошенничества в сфере автолизинга

Источник материала: ОНТ

Сотрудники Следственного комитета задержали в Минске автомошенников, которые своими противоправными действиями нанесли ущерб на сумму свыше 700 тысяч долларов. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве рассказали подробности мошеннической схемы: обвиняемые работали через подставных лиц, с которыми были заключены договоры лизинга на приобретение автомобилей. Фигуранты дела позиционировали себя как успешных владельцев прокатного бизнеса, а автомобили нужны были якобы для расширения автопарка.

В качестве вознаграждения подставным лицам разово выплачивался гонорар на сумму до 500 долларов, а ежемесячные платежи обвиняемые обязались выплачивать сами. В дальнейшем выяснялось, что платежные обязательства по лизингу не выполнялись, поэтому все долги получали люди, которые оформляли на свое имя документы.

Действуя по этой схеме, обвиняемые с июня 2018 года по июль 2020 года завладели имуществом (деньгами и машинами) пяти лизинговых компаний и шести граждан, общая сумма убытков составила в эквиваленте свыше 700 тысяч долларов.

По данным СК, по делу обвиняется 5 человек. В преступной схеме фигурировали 25 автомобилей.

Фото: СК

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