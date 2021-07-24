Уборочная-2021: аграрии трудятся в экстремальных условиях

Источник материала: ОНТ

Горячая во всех смыслах пора у белорусских аграриев. Скорость и качество здесь сродни олимпийским. Особенно в нынешних погодных условиях. И если раньше на сбор первого миллиона требовались недели, сейчас такой результат уже в начале страды. Активно трудятся во всех регионах и хозяйствах.

«Агрокомбинат Снов» – одно из передовых хозяйств не только в Минской области, но и во всей стране. К массовой уборочной здесь уже приступили. Сбор пшеницы идет полным ходом. Работа от заката до рассвета. И что немаловажно – без сбоев, благодаря людям, преданным своему делу. Каждый здесь понимает цену каждому колоску.

В этом году аграрии трудятся в экстремальных условиях. На первых этапах посевной и роста зерна мешали дожди, затем на смену пришла аномальная жара. Она немного подпортила урожай. Изменение климата диктует аграриям и новые условия работы – нужно менять подходы к сортам.

И если подходы к подбору сортов – задача на перспективу, то сейчас важно в короткий период все успеть и поставить жесткий заслон потерям. Внимание и заготовке кормов и соломы. В этом хозяйстве нужно обеспечить нужды 19 тысяч единиц крупного рогатого скота.

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