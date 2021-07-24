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Россия с 1 августа расширяет авиасообщение с Беларусью
24.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Россия с 1 августа увеличит число авиарейсов в Беларусь.
Об этом
– Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва — Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи — Минск и Краснодар — Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте.
Между Россией и Беларусью в последнее время расширяется авиасообщение. К примеру, в конце июня из Минска в Минеральные Воды стала летать авиакомпания «Азимут».
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