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Топ самых необычных костюмов на церемонии открытия Олимпиады: от расцветки "вырви глаз" до перьев
Источник материала: Партизан
Таэквондист Пита Тауфатофуа вновь стал звездой церемонии открытия Олимпийских игр.
Спортсмен из Тонги
Спортсмен из Тонги в очередной раз вышел на парад спортсменов только в национальной юбке таовала и с голым торсом. Обмазавшись, к тому же, кокосовым маслом. Но не только его наряд привлек внимание зрителей. «Интерфакс-Запад»
Тонга
Пита Тауфатофуа не в первый раз демонстрирует зрителям свой голый торс. Впервые это произошло на Олимпиаде-2016 в Рио и его фото попало практически во все газеты. Выступил тогда он совсем слабо, разгромно проиграл уже в первом же бою, но на церемонию закрытия вновь пришел в одной юбке.
И ему это так понравилось, что он решил поучаствовать и в зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане – как лыжник. Отбор прошел, но в самой гонке занял 114-е место из 119-ти. Но главную свою задачу выполнил: на церемонии открытия зимней Олимпиады он вновь вышел с голым торсом.
Вануату
Впрочем, в Токио у Питы появился конкурент – флагоносец команды Вануату. Который выбрал такую же форму одежды: национальная юбка и кокосовое масло на торсе. Похоже, стиль становится модным у олимпийцев.
Соломоновы острова
Свою версию "спортсмен в национальной одежде" представили Соломоновы острова. И пусть девушка, помогавшая нести флаг, обошлась без кокосового масла, она выглядела бы органично в компании спортсмена из Тонги.
Суринам
Делегация Суринама (все три спортсмена) одели вполне обычные пиджаки на церемонию открытия. Но этого им показалось мало – и они решили выделиться головными уборами, имитирующими индийские украшения из перьев.
Бахрейн
Команда Бахрейна практически в полном составе одела традиционные белые бурнусы. Единственная представительница слабого пола в команде, легкоатлетка Калкидан Гезахегне выглядела на их фоне, как принцесса.
Кыргызстан
Команда Кыргызстана также сделала ставку на одежду в национальном стиле. Особенно красиво выглядит вышивка – как на мужской, так и на женской форме.
Эсватини
Команда королевства Эсватини (бывший Свазиленд) выглядит ярко, словно на карнавале. Похоже, для них Олимпиада – действительно праздник.
Кения
Кенийские дизайнеры создали для своей олимпийской команды форму в расцветке "вырви глаз". Ярко-красные цвета с синими квадратиками… Болельщикам ЦСКА точно понравится.
Гаити
Платья для девушек в команде Гаити – это нечто! Гаитянки выглядят действительно стильненько. Но на спортсменок вообще не похожи.
Камерун
Ставку на национальную одежду сделал и Камерун. Как и в случае с гаитянками, взглянув на этих дам и не поверишь, что, возможно, завтра они уже выйдут в сектор для прыжков или будут соревноваться в беге.
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