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Преуспевающий бизнесмен здесь пляшет народные танцы. Чем так привлекает фестиваль «Берагiня»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Знатоков кадрили и ценителей «Лявонiхi» 24 июля собрал небольшой поселок Октябрьский. Уникальный фольклорный фестиваль «Берагiня» вот уже третье десятилетие является центром притяжения любителей белорусской аутентики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увидеть, передать и сохранить уникальное национальное наследие сюда съезжаются носители танцевальных и песенных традиций.
Этого события ждут во всех уголках Беларуси. Этнографические экспедиции, передача традиций и, наконец, сотни часов репетиций. Все для того, чтобы сохранить невидимую, но такую важную связь со своими корнями.
В обычной жизни Дмитрий Тарасов – преуспевающий бизнесмен, но вот уже шесть лет подряд два раза в неделю он надевает сапоги и вышиванку, чтобы пуститься в пляс с неизменной партнершей Екатериной. Зажигательный карапет лишь один из десятков народных танцев в их репертуаре.
Екатерина Холодилина, участница фестиваля «Берагiня-2021»:
Дмитрий Тарасов, участник фестиваля «Берагiня-2021»:
«Берагiня» выросла в фольклорное событие из конкурса бытового танца, но при этом не утратила самое важное – связь с носителями живой традиции.
Мая Шпак отлично помнит, как «ломились половицы» в родительском доме, и с любовью передает секреты фирменной местной польки юным рудобельцам.
Мая Шпак, участница фестиваля «Берагiня-2021»:
Вихрь танца и шквал эмоций – это все «Берагiня». Здесь все на 100 % честно и от души. Такая уж она – природа народной культуры.
Александр Добриян, корреспондент:
Иван Крук, этнокультуролог, председатель Совета экспертов фестиваля «Берагiня-2021»:
Лауреатов «Берагiнi-2021» на главной сцене фестиваля назовут поздно вечером 24 июля. Завершится же праздник грандиозным танцевальным марафоном и праздничным фейерверком.
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Новости Беларуси. Знатоков кадрили и ценителей «Лявонiхi» 24 июля собрал небольшой поселок Октябрьский. Уникальный фольклорный фестиваль «Берагiня» вот уже третье...
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