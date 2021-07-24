Преуспевающий бизнесмен здесь пляшет народные танцы. Чем так привлекает фестиваль «Берагiня»?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Знатоков кадрили и ценителей «Лявонiхi» 24 июля собрал небольшой поселок Октябрьский. Уникальный фольклорный фестиваль «Берагiня» вот уже третье десятилетие является центром притяжения любителей белорусской аутентики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увидеть, передать и сохранить уникальное национальное наследие сюда съезжаются носители танцевальных и песенных традиций.

Рай для этнографа и настоящее место силы всех неравнодушных к своим корням и культуре – в материале Александра Добрияна.





Этого события ждут во всех уголках Беларуси. Этнографические экспедиции, передача традиций и, наконец, сотни часов репетиций. Все для того, чтобы сохранить невидимую, но такую важную связь со своими корнями.

Танцуют «Лявоніху» и кадриль. Почему фестиваль «Берагiня» называют местом силы и раем для этнографа?





В обычной жизни Дмитрий Тарасов – преуспевающий бизнесмен, но вот уже шесть лет подряд два раза в неделю он надевает сапоги и вышиванку, чтобы пуститься в пляс с неизменной партнершей Екатериной. Зажигательный карапет лишь один из десятков народных танцев в их репертуаре.





Екатерина Холодилина, участница фестиваля «Берагiня-2021»:

Если вы посмотрите, как я танцую, вы сразу все поймете. У меня просто улыбка до ушей, хоть завязочки пришей. Это вызывает настолько положительные эмоции, что когда меня это зацепило, уже я не могу от этого отделаться, как бы все вокруг этого ни хотели.





Дмитрий Тарасов, участник фестиваля «Берагiня-2021»:

Меня так зацепило, что я видел, как под лезгинку, которая играла из окна машины, танцевали кавказцы. Пришла идея: а вот если заиграет наша музыка, что же мы сможем станцевать? Мы на самом деле не знаем нашу культуру, а она еще есть. И вот конкурс «Берагiня» он потому «Берагiня» и называется, чтобы сберечь те традиции, которые остались, которые записаны были. И я уверен в том, что большому количеству молодежи это будет интересно.





«Берагiня» выросла в фольклорное событие из конкурса бытового танца, но при этом не утратила самое важное – связь с носителями живой традиции.

Мая Шпак отлично помнит, как «ломились половицы» в родительском доме, и с любовью передает секреты фирменной местной польки юным рудобельцам.





Мая Шпак, участница фестиваля «Берагiня-2021»:

Папаша был полный, высокий, но он настолько легко танцевал, что мои все девчата-одноклассницы настолько завидовали... И как только объявляли польку или что-то такое, они: «Дядя Вася, мы с вами. Василий Иванович, мы с вами идем танцевать». «Берагiня» придает азарт. Вот будет выступление – настолько отдаешь все, что у тебя есть в душе, хотя и полноватая, но огнем горит все.

Вихрь танца и шквал эмоций – это все «Берагiня». Здесь все на 100 % честно и от души. Такая уж она – природа народной культуры.





Александр Добриян, корреспондент:

«Берагiня» – во всех смыслах явление уникальное. Этот разноголосый фольклорный проект стоит особняком в календаре белорусских фестивалей. Его организаторы не гонятся за блеском «Славянского базара» и за размахом «Александрии». У «Берагiнi» свое лицо и своя аудитория. Этот формат больше похож на «вячоркi» или большой семейный праздник, и это вовсе не мешает фестивалю быть настоящим брендом Беларуси.





Иван Крук, этнокультуролог, председатель Совета экспертов фестиваля «Берагiня-2021»:

Фестываль «Берагiня» выконвае самую галоўную ролю. Якую? Ён аб'ядноўвае два берагі адной рэчкі – старэйшае пакаленне захавальнікаў традыцый і маладзейшае, якое ідзе за намі. Каб яны не выхоўваліся толькі на інтэрнэт-культуры, а выхоўваліся яшчэ ў рэчышчы сваіх традыцый, вось такія фестывалі выконваюць проста ні з чым не параўнальную ролю.





Лауреатов «Берагiнi-2021» на главной сцене фестиваля назовут поздно вечером 24 июля. Завершится же праздник грандиозным танцевальным марафоном и праздничным фейерверком.