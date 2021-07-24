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«Мы отвечаем не только за своё здоровье». Бывшие курсанты о присяге и выборе профессии спасателя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «
Вадим Смоляк, корреспондент:
Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:
Для меня очень важно, что я принял сегодня присягу, это очень важно для народа, что я могу быть нужным, полезным всегда.
Испытывал эмоции радости, гордости за своих коллег, за себя. Выбрал эту профессию, потому что хочу помогать людям, хочу быть полезным для общества.
Эмоции переполняют, есть некоторое волнение. Меня всегда брала гордость. У МЧС мне нравилось, как ребята выглядят, и работа очень ответственная.
От нашей профессии, от нас самих зависит очень много. Мы отвечаем не только за свое здоровье, свою жизнь, но также за здоровье и жизни людей, которых мы должны спасти, которым должны оказать помощь.
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Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ...
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