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«Мы отвечаем не только за своё здоровье». Бывшие курсанты о присяге и выборе профессии спасателя

24.07.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели. 

«Мы отвечаем не только за своё здоровье». Бывшие курсанты о присяге и выборе профессии спасателя

Вадим Смоляк, корреспондент:
Курган Славы – символичное место для всех белорусов, а для спасателей пожарных – вдвойне. Уже традиционно накануне профессионального праздника десятки юношей и девушек со всей Минской области на этом месте присягают на верность родине.

«Мы отвечаем не только за своё здоровье». Бывшие курсанты о присяге и выборе профессии спасателя

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС:
Сегодня 72 человека, которые поклялись служить своей родине. Почему здесь, это место? Потому что здесь когда-то наши предки проливали кровь, чтобы мы сегодня жили под чистым, светлым небом. Конечно, мы об этом говорим действующим поколениям. Пожарные спасатели ежедневно подвергают себя каким-то рискам. Рискуя своей жизнью, они спасают кого-либо. Те подвиги, которые были нашими предками совершены, они вдохновляют действующее поколение на подвиги ради спасения белорусского народа.

«Мы отвечаем не только за своё здоровье». Бывшие курсанты о присяге и выборе профессии спасателя

Для меня очень важно, что я принял сегодня присягу, это очень важно для народа, что я могу быть нужным, полезным всегда.

«Мы отвечаем не только за своё здоровье». Бывшие курсанты о присяге и выборе профессии спасателя

Испытывал эмоции радости, гордости за своих коллег, за себя. Выбрал эту профессию, потому что хочу помогать людям, хочу быть полезным для общества.

«Мы отвечаем не только за своё здоровье». Бывшие курсанты о присяге и выборе профессии спасателя

Эмоции переполняют, есть некоторое волнение. Меня всегда брала гордость. У МЧС мне нравилось, как ребята выглядят, и работа очень ответственная.

«Мы отвечаем не только за своё здоровье». Бывшие курсанты о присяге и выборе профессии спасателя

От нашей профессии, от нас самих зависит очень много. Мы отвечаем не только за свое здоровье, свою жизнь, но также за здоровье и жизни людей, которых мы должны спасти, которым должны оказать помощь.

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Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ...
 
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