ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Я являюсь мастером спорта по биатлону». Бывший спортсмен объяснил, почему стал пловцом-спасателем

24.07.2021 21:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели. 

«Я являюсь мастером спорта по биатлону». Бывший спортсмен объяснил, почему стал пловцом-спасателем

Алексей Гребенников, спасатель Жодинской пожарной аварийно-спасательной части № 1:
Чуть больше чем год работаю, недавно освоил новую профессию для себя как пловец-спасатель. На улице такая жара стоит, случаев очень много, когда тонут люди, работаем и в этом направлении. Я являюсь мастером спорта по биатлону, в спортивной деятельности я очень активно принимал участие и на международных соревнованиях, республиканском уровне, достойно себя проявлял. В связи службы в МЧС решил, что мои физические качества тут тоже пригодятся. На воде, на суше главная задача – спасение людей.

«Я являюсь мастером спорта по биатлону». Бывший спортсмен объяснил, почему стал пловцом-спасателем

Олег Пашук, начальник Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:
Две недели назад необходимость такая поступила ночью 23:30. Сигнал поступил от двух людей, которые спускались по водохранилищу, перешли на речку в лесу и в какой-то момент оказались на островке, который не позволял им выйти безопасно на землю.

«Я являюсь мастером спорта по биатлону». Бывший спортсмен объяснил, почему стал пловцом-спасателем

Александр Приступа, начальник караула Жодинской пожарной аварийно-спасательной части № 1:
И в надежде выйти куда-то к людям, они начали идти и увязли в болоте. Самостоятельно они не смогли выбраться, пришлось вызывать спасателей. У нас с этого года есть группа спасения на воде. То бишь мы выехали к месту (в 23:25 был вызов) и нужно было сплавляться по реке 8 километров в одну сторону. Был туман, была ночь, все затруднялось этим. Задачу выполнили успешно, людей спасли, доставили к месту, в медицинской помощи не нуждались, были рады, сказали спасибо.

Читайте также: 

«Решил пойти по стопам своего отца». Поговорили с курсантами Университета гражданской защиты МЧС

Спасатели выезжают и за пределы города. В чем специфика работы Жодинского городского отдела по ЧС?

«Волновались, даже звонили, но ты не поднимаешь телефон». Отец троих детей о работе водителем в МЧС

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Решил пойти по стопам своего отца». Поговорили с курсантами Университета гражданской защиты МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by