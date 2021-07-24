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Спасатели выезжают и за пределы города. В чём специфика работы Жодинского городского отдела по ЧС?

24.07.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ расскажем о буднях пожарных и покажем, где же учатся будущие спасатели. 

Спасатели выезжают и за пределы города. В чём специфика работы Жодинского городского отдела по ЧС?

Олег Пашук, начальник Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:
Жодинский городской отдел по чрезвычайным ситуациям прошел длительный путь становления. Сегодня он представляет собой своеобразный симбиоз двух поколений: молодых, энергичных, исполнительных ребят и уже получивших определенный опыт квалифицированных спасателей пожарных. Их объединяют готовность оказывать помощь любому нуждающемуся, а также верность профессиональному долгу. Жодинский городской отдел по чрезвычайным ситуациям имеет современное пожарно-техническое вооружение, оборудование и инструменты, что позволяет нам реагировать на любые чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Спасатели выезжают и за пределы города. В чём специфика работы Жодинского городского отдела по ЧС?

Олег Пашук:
Специфика городского отдела по чрезвычайным ситуациям связана в первую очередь с тем, что мы работаем в целом на территории города Жодино. Стоит помнить, что мы выезжаем и за его пределы для оказания помощи Смолевичскому и Борисовскому отделам. Исходя из специфики города, нужно отметить, что здесь большая плотность многоквартирных жилых домов и большое количество общежитий. Это вызывает ежедневно количество определенное выездов на загорание пищи на плите, мусора в мусоропроводах и тому подобных загораний. У нас практически нет загораний в природных экосистемах (в лесах, на торфяниках), но наши специалисты готовы и к таким ситуациям.

Спасатели выезжают и за пределы города. В чём специфика работы Жодинского городского отдела по ЧС?

Олег Пашук:
Наверное, в обиходе уже сложилось мнение о нас, как о службе пожаротушения. Но мы можем оказать помощь на земле, на высоте, на воде. Сегодня, с учетом установившейся высокой температуры, наиболее часто встречающиеся ситуации, с которыми работают наши спасатели, – это спасение на воде. Это обусловлено тем, что люди не всегда соблюдают безусловные правила, которые обеспечивают безопасность их жизней, где-то из-за отсутствия определенных навыков. Поэтому часто приходится выезжать на водоемы для оказания своевременной помощи людям.

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Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. О подвигах этих людей вы все прекрасно знаете. Поэтому в программе «Центральный регион» на СТВ...
 
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