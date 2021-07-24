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Виктор Лукашенко на «Вытоках»: всё начинается с детей. Как мы их в спортивную жизнь отправим, так они и будут выступать

24.07.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі», который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями регионов и страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко на «Вытоках»: всё начинается с детей. Как мы их в спортивную жизнь отправим, так они и будут выступать

В трехдневной программе – экскурсии, лекции-презентации и семинары.

24 июля праздник начался с центральной площади Солигорска, где прошел олимпийский квест. Поддержать юных спортсменов пришел и Виктор Лукашенко. Желающие могли пожать ему руку и сделать памятные фото.

Виктор Лукашенко на «Вытоках»: всё начинается с детей. Как мы их в спортивную жизнь отправим, так они и будут выступать

Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси:
Все начинается с детей. Как мы их воспитаем, как мы их подготовим, как мы во взрослую жизнь, в спортивную, будем так в данный момент говорить, отправим, так они и будут выступать.

«Мне понравилось поднимать штангу». Что говорят дети о фестивале «Вытокі» в Солигорске? Читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі», который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и...
 
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