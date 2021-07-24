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Виктор Лукашенко на «Вытоках»: всё начинается с детей. Как мы их в спортивную жизнь отправим, так они и будут выступать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі», который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями регионов и страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 июля праздник начался с центральной площади Солигорска, где прошел олимпийский квест. Поддержать юных спортсменов пришел и Виктор Лукашенко. Желающие могли пожать ему руку и сделать памятные фото.
Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси:
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Виктор Лукашенко на «Вытоках»: всё начинается с детей. Как мы их в спортивную жизнь отправим, так они и будут выступать
Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі», который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и...
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