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Огненный дозор: День пожарной службы отпраздновали в Минске
24.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске отпраздновали День пожарной службы. Организовали интерактивные площадки: выступление кинологов, выставка техники. Можно было даже переодеться в костюм пожарного. Что из этого зрителям понравилось больше всего, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Центральный парк столицы сегодня превратился в выставочную площадку. Пожарная автоколесница поднимает спасателей на высоту практически 20 этажей. В большом городе это незаменимый помощник.
Техника интересна всем. Дети забираются на крыши, взрослые изучают ее изнутри. Не застрять и не упасть помогают опытные спасатели.
«Конечно, пожарная техника понравилась. То, что можно поприсутствовать в машинах, посидеть, попробовать управлять ими. Ну и то, что пожарные страхуют деток, то есть безопасность», – поделилась зрительница Анна Павленкович.
Но кроме техники на помощь приходят и служебные собаки. Спасателями обычно становятся лабрадоры. Они легко идут на контакт с человеком.
«Наши собаки работают и в лесах, мы сотрудничаем и с МВД, и с различными другими структурами», – отметил командир кинологического отделения Виталий Орлов.
В парке несколько десятков интерактивных площадок. Спуск с высоты 20-этажного дома, представления на воде и выступление парашютистов. А вертолет МЧС пролетел прямо над головами зрителей.
А на центральном проспекте Минска состоялся парад – в нем участвовали 500 спасателей и около 50 спецмашин: от средневековых пожарных телег до современных белорусских новинок.
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Центральный парк столицы превратился в выставочную площадку. А на центральном проспекте Минска состоялся парад – в нем участвовали 500 спасателей и около 50...
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