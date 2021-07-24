Огненный дозор: День пожарной службы отпраздновали в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске отпраздновали День пожарной службы. Организовали интерактивные площадки: выступление кинологов, выставка техники. Можно было даже переодеться в костюм пожарного. Что из этого зрителям понравилось больше всего, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Центральный парк столицы сегодня превратился в выставочную площадку. Пожарная автоколесница поднимает спасателей на высоту практически 20 этажей. В большом городе это незаменимый помощник.

Техника интересна всем. Дети забираются на крыши, взрослые изучают ее изнутри. Не застрять и не упасть помогают опытные спасатели.

«Конечно, пожарная техника понравилась. То, что можно поприсутствовать в машинах, посидеть, попробовать управлять ими. Ну и то, что пожарные страхуют деток, то есть безопасность», – поделилась зрительница Анна Павленкович.

«Здесь представлена специальная техника, например высотная, которая используется нами для проведения работ на высоте, для эвакуации людей и очень-очень узкоспециализированная. Многие из этих автомобилей в единственном экземпляре», – рассказал официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

Но кроме техники на помощь приходят и служебные собаки. Спасателями обычно становятся лабрадоры. Они легко идут на контакт с человеком.

«Наши собаки работают и в лесах, мы сотрудничаем и с МВД, и с различными другими структурами», – отметил командир кинологического отделения Виталий Орлов.

В парке несколько десятков интерактивных площадок. Спуск с высоты 20-этажного дома, представления на воде и выступление парашютистов. А вертолет МЧС пролетел прямо над головами зрителей.

«Видно, что этот праздник поддерживается нашим населением. Люди знают, с какими сложностями в жизни им приходится сталкиваться и знают по-настоящему два телефона, по которым они звонят, когда попадают в беду», – отметил министр МЧС Республики Беларусь Вадим Синявский.

А на центральном проспекте Минска состоялся парад – в нем участвовали 500 спасателей и около 50 спецмашин: от средневековых пожарных телег до современных белорусских новинок.