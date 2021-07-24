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Cотрудники ГАИ преследовали 23-летнего бесправника на мотоцикле

24.07.2021 21:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ул.Скорины сотрудники ГАИ Первомайского РУВД г.Минска обратили внимание на мотоцикл, который выделялся из транспортного потока. Инспекторы с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации подали сигнал об остановке. Однако водитель продолжил движение. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители начали преследование. Во время погони мотоциклист неоднократно нарушал ПДД. На ул.Героев 120-й Дивизии злоумышленника удалось задержать.

В ходе разбирательства выяснилось, что 23-летний мужчина не имеет права управления транспортным средством. Также установлено, что ранее в течение года мотоциклист привлекался к административной ответственности за езду без прав.

В отношении нарушителя правоохранители составили административные материалы, в том числе за неповиновение законным требованиям милиционеров при исполнении ими служебных полномочий, и доставили в Первомайское РУВД Минска.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении нарушителя правоохранители составили административные материалы, в том числе за неповиновение законным требованиям милиционеров при исполнении ими...
 
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