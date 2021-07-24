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Играли в шахматы хлебом и стояли под гигантской струёй воды. Как ещё развлекали на «Вытоках» в Солигорске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі», который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями регионов и страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Подлипская, корреспондент:
В трехдневной программе – экскурсии, лекции-презентации и семинары. 24 июля праздник начался с центральной площади Солигорска, где прошел олимпийский квест. Поддержать юных спортсменов пришел и Виктор Лукашенко. Желающие могли пожать ему руку и сделать памятные фото.
Стартовый свисток, брошюра для печати, карта и выносливость – все, что нужно участникам своеобразной Олимпиады. За успешное выполнение всех заданий – ценные призы. И инструктаж. От тех спортсменов, кто не полетел в Токио.
Роман Малиновский, нападающий ХК «Шахтер-Солигорск»:
«Вытокі» – бренд, который объединяет всех. Участие в фестивале принимали и юные спортсмены, которых пришли поддержать их семьи. После квеста программа фестиваля не заканчивалась. Для гостей работал фуд-корт, семейная площадка с различными видами анимации. Здесь можно было научиться лепить горшочек из глины, поиграть в шахматы слуцким хлебом и даже попробовать ткать на старой деревянной машинке. А потом был семейный забег. После него пожарные в буквальном смысле остужали бегунов струей воды.
Сергей Бык, участник фестиваля:
Семья Телеченко, участники фестиваля:
Побывав в роли художника, вокалиста и спортсмена, можно выбрать то, что подходит лучше всего. «Вытокі» позволяют юным гостям пройти краткий обучающий курс, а родителям – выбрать занятия, которые лучше всего подходят для их ребенка. Маленьким фанатам техники также было чем заняться. На парковке возле «Беларуськалия» можно было посидеть за рулем ретротехники. Были представлены мотоцикл «Урал», «Москвич-407», «Жигули»-«копейка» и микроавтобус РАФ. Так ГАИ напоминала про безопасность на дорогах.
Андрей Гладкий, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Напомним, яркий и популярный праздник ранее принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре и Бобруйске. В Солигорске фестиваль «Вытокі» завершает путешествие по регионам Беларуси. В конце августа праздник придет в столицу.
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Играли в шахматы хлебом и стояли под гигантской струёй воды. Как ещё развлекали на «Вытоках» в Солигорске?
Новости Беларуси. Солигорск на три дня стал центром передвижного фестиваля «Вытокі», который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и...
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