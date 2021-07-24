Ягодное изобилие: «Вишневый фестиваль» проходит в белорусском городе Глубокое

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском городе Глубокое проходит «Вишневый фестиваль». Этот праздник уже стал традиционным. Что там можно увидеть и попробовать, и почему именно вишне посвящен этот день, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Вишни много не бывает, особенно на главном празднике в Глубоком. В честь этой ягоды сегодня и концерт, и парад.

«Я хозяйка этого праздника, «Вишневого фестиваля». Открываю все выставки, все мероприятия. Знакомлю гостей с достопримечательностями города. А также провожу церемонию награждения, вишневые свадьбы – очень много у меня дел», – сказала королева фестиваля Ирина Альхимович.

Главная улица города на время стала пешеходной. Здесь вишня везде: на одежде, сувенирах, посуде, брошках. Деревянные ложки из ствола плодового дерева. Даже одежду и головные уборы сегодня тоже подбирали в цвет.

«К каждому фестивалю у меня свой новый костюм. В этом году презентация этого костюма, дома у меня уже целая коллекция. В среднем уходит около месяц-два на пошив. Ну, а на саму задумку. Вот фестиваль прошел, и ты уже думаешь о следующем новом фестивале», – поделилась ремесленница Елена Добровольская.

В городе 18 тысяч жителей, и почти у каждой семьи свой вишневый сад. Если не попробовал местные угощения, считай, что и не был на празднике. Пироги, слоеные розочки, рогалики, кексы, желе, компот, наливка, торт и варенье: специальное меню с ягодным ароматом. Но есть и фирменные рецепты, которые знают только здесь.

«Берем небольшой кусочек сала. Немножко перчика черного, немножко красного. И кладем вишенки. Потом кладем кусочек сала под гнет в холодильник на час. Сок, который пустила вишня, заливаем этим соком обратно сало, заворачиваем его в пленку, и кладем на несколько часов в морозильник», – объяснила руководитель народного клуба белорусской национальной кухни и фольклора Ольга Потянковская.

Фестиваль получился колоритным. Из разных стран и участники, и гости.

«Мы знаем, ярмарка – это жизнь. Это наша добрая славянская традиция. Она дает городу новое дыхание. Не будем исключать и сельскохозяйственный аспект. Новая культура, новое производство, новые люди», – констатировал старший советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Станислав Макаренко.

Фестиваль отмечают несколько дней. Традиционно этно-вечеринка разных стран, конкурс баянистов и аккордеонистов, вечерний концерт и вишневые свадьбы.

«С каждым годом такие мероприятия, такие праздники становятся все краше, ярче, профессиональнее. И самое главное, что они сближают людей. Такие фестивали помогают, сконцентрировав финансовые ресурсы, людские ресурсы, преобразить этот город», – заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

Музыка, настроение и аромат – город будто пропитан вишневым шлейфом. Попробовать все за день невозможно. Но без фото у памятника вишни точно никто не уехал. В Глубоком даже есть собственный сорт вишни с кислинкой, его вывел местный селекционер.