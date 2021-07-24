|
Беларусь перенаправит экспорт пшеницы в Россию в случае санкций
Источник материала: Партизан
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси перенаправит экспорт пшеницы в Россию, если Евросоюз усилит санкции на республику. Об этом заявил глава ведомства Иван Крупко,
По его словам, Белврусь ежегодно поставляет в Европу продукты на сумму в $385 млн в год, $195 из них — на Украину.
«В случае, если санкционные вопросы будут нарастать и будут претензии к предприятиям и закрыты рынки, мы безболезненно перейдем на схожие рынки. Основной, конечно, у нас партнер – это Российская Федерация», — сказал Крупко телеканалу Беларусь1.
Министр также добавил, что в последнее время Минск также все теснее сотрудничает с Пекином.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси перенаправит экспорт пшеницы в Россию, если Евросоюз усилит санкции на республику. Об этом заявил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)