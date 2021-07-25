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7+ фото очень милых животных, которые очень сладко спят
Источник материала: ОНТ
Глядя на то, как сладко спят некоторые питомцы, самому становится тепло и уютно. Порой каждому из нас нужно взглянуть на мирных, отдыхающих питомцев.
Предлагаем вашему вниманию подборку фото спящих животных, которая способна растопить лед и умиротворить самое суровое сердечко.
1. Лежат по направлению к жизненной цели
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2. Спальник – место, где можно отдохнуть и постичь дзен
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3. У вас кот на подоконнике растаял
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4. Главное - тепло
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5. Весь день бегал – охранял
6. А этот не спит. Следит за вами
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7. Намаялся бегать за туристами
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8. Всем бы такой сон
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9. Все-таки крепче сон – там, где запрещают
Фото:
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Глядя на то, как сладко спят некоторые питомцы, самому становится тепло и уютно. Порой каждому из нас нужно взглянуть на мирных, отдыхающих питомцев. Предлагаем...
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