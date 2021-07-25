7+ фото очень милых животных, которые очень сладко спят

Источник материала: ОНТ

Глядя на то, как сладко спят некоторые питомцы, самому становится тепло и уютно. Порой каждому из нас нужно взглянуть на мирных, отдыхающих питомцев.

Предлагаем вашему вниманию подборку фото спящих животных, которая способна растопить лед и умиротворить самое суровое сердечко.

1. Лежат по направлению к жизненной цели





Фото: nwcod.com





2. Спальник – место, где можно отдохнуть и постичь дзен





Фото: Handicapreader / Reddit





3. У вас кот на подоконнике растаял





Фото: HeyBeepMeep / Reddit





4. Главное - тепло





Фото: fishki.net





5. Весь день бегал – охранял









6. А этот не спит. Следит за вами





Фото: nwcod.com





7. Намаялся бегать за туристами









Фото: Wallhere.com

8. Всем бы такой сон





Фото: Twitter





9. Все-таки крепче сон – там, где запрещают





Фото: Akc.org

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