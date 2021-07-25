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Литва не смогла построить стену на границе с Беларусью – не хватило колючей проволоки
Источник материала: ОНТ
В Литве решили приостановить возведение барьера из колючей проволоки на границе с Беларусью – закончилась колючая проволока... Похоже, надеждам Вильнюса хоть как-то снизить поток мигрантов не суждено сбыться. Балтийские страны обещали помочь, но это не точно.
Между тем литовский департамент миграции сигнализирует о значительной перегрузке – не успевают рассматривать прошения мигрантов. Назревает и политический кризис. На следующей неделе на большом митинге Союз христианских семей будет требовать отставки министра, решившего создать центр для беженцев в Девянишкесе. Напомним, в городе живут 500 человек, а разместить там хотят тысячу переселенцев. Всех их нужно чем-то кормить, нужно следить и за порядком. К переселенцам из Африки и Ближнего Востока в «демократической» Литве относятся плохо. Недавний случай на границе – яркий пример. Люди говорят об избиениях, угрозах оружием, травле собаками и нечеловеческих условиях. Откуда такая агрессия к беженцам и открытое нарушение прав человека в Литве, которая поучает демократии соседей?
Подробнее – в видеоинформации.
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В Литве решили приостановить возведение барьера из колючей проволоки на границе с Беларусью – закончилась колючая проволока... Похоже, надеждам Вильнюса хоть...
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